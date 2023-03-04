أركان الدبيبة تكشف عن تفاصيل لقاء الناظوري والحداد مع قائد “أفريكوم”

أخبار ليبيا 24

كشفت رئاسة أركان حكومة الوحدة الوطنية تفاصيل لقاء الفريق أول عبدالرازق الناظوري والفريق أول محمد الحداد، في روما مع قائد القيادة العسكرية للقوات الأمريكية لدى أفريقيا “أفريكوم” الجنرال ميشل لانجلي.

وحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان، أكد الناظوري والحداد للقائد العسكري الأمريكي المضي قدما لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتشكيل قوة مشتركة كخطوة أولى لحماية الحدود، وتبني مشروع وطني لاستيعاب الشباب وإدماجهم في مؤسسات الدولة، كما أكد الطرفان على وحدة التراب الليبي، والمحافظة علي السيادة الوطنية، وحرمة الدم الليبي.

جاء ذلك خلال مشاركة الحداد والناظوري، والوفد المرافق لهما، في فعاليات مؤتمر رؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا والقيادة العسكرية الأميركية لدى أفريقيا “أفريكوم”، والتي عقدت في العاصمة الإيطالية روما.

وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك أساليب وطرق حماية الموارد، والاستعداد للأزمات وآلية الاستجابة لها، وأيضاً آفاق استخدام التقنية الحديثة والاستفادة منها. وعلي هامش أعمال المؤتمر عقد الناظوري والحداد اجتماعات ثنائية منفصلة مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي، وكذلك مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.

من جانبه، أكد لانجلي الوقوف مع الشعب الليبي في دعواته إلى السلام والوحدة الوطنية والسيادة الكاملة، لتحقيق مستقبل آمن يتسم بالازدهار الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.