شركة الكهرباء: وصول قطع غيار جديدة لأربع محطات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول المزيد من المعدات وقطع الغيار الجديدة الخاصة بمحطات شمال بنغازي وجنوب طرابلس ومصراتة والخمس.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المعدات موردة من شركتي ( GE) الأمريكية وسيمنس الألمانية.

وأشارت الشركة إلى أن وصول المعدات يأتي ضمن جهود شركة الكهرباء لتجديد وضعية محطات الإنتاج وإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد لتعمل بأقصى قدرتها الإنتاجية الكاملة دعماً للشبكة الكهربائية واستقرارها.

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة جودايم جهد 11/30 ك.ف بمدينة الزاوية، والذي يعد من المشروعات الإستراتيجية بالمنطقة، حيث تتولى الإدارة العامة لمشروعات التوزيع متابعة تنفيذه عن طريق إدارة مشروعات التوزيع الغربية.