أجواء معتدلة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون الأجواء معتدلة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا بينما تبقى الرياح نشطة والحرارة مرتفعة هذا اليوم على الجنوب الشرقي.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر مساءً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (16-22 )م ، وتسجل زيادة يوم الإثنين.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر.

والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (231).

وفي الجفرة – سبها-غات غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22) (27) لم، ولا تتجاوز (20)م على غدامس والحمادة.

أما في الواحات السرير – تازريو – الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30-35)م ، وتسجل انخفاض من مساء اليوم .