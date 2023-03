ليبيا – رأى المرشح البرلماني عبد الرحيم البركي وكيل وزارة التعليم في حكومة عبد الله الثني أن التصويت بالموافقة على التعديل الدستوري الثالث عشر من قبل مجلس الدولة متوقعاً منذ البداية، وصار يقينا بعد إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

البركي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،قال إن المناخ الأمني لم ولن يساعد على الذهاب نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية حقيقية ومقبولة النتائج لأن الأمر يتطلب دعم وتقييم عمل اللجنة العسكرية.

Shares

The post البركي: المناخ الأمني لن يساعد على الذهاب نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية مقبولة النتائج first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية