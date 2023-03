الحداد والناظوري في مؤتمر رؤساء أركان جيوش قارة أفريقيا بروما

شارك رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن “محمد الحداد” ونظيره بالمنطقة الشرقية “عبدالرازق الناظوري” والوفد المرافق لهما، في فعاليات مؤتمر رؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، والتي عقدت في العاصمة الإيطالية.

ووفق رئاسة الأركان، فقد ناقش المؤتمر عددا من المواضيع التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك أساليب وطرق حماية الموارد، والإستعداد للأزمات وآلية الإستجابة لها، وأيضا آفاق استخدام التقنية الحديثة والاستفادة منها.

وعقدت على هامش أعمال المؤتمر اجتماعات ثنائية منفصلة مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، كما التقيا قائد القيادة العسكرية للقوات الأمريكية في أفريقيا “الأفريكوم” الجنرال “ميشل لانجلي”.

وأكد الفريقان الحداد والناظوري لـ”إنجلي” وحدة التراب الليبي، والمحافظة علي السيادة الوطنية، وحرمة الدم الليبي، والمضي قدما لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتشكيل قوة مشتركة كخطوة أولى لحماية الحدود، وتبني مشروع وطني لاستيعاب الشباب وإدماجهم في مؤسسات الدولة.

وأكد الجنرال “ميشل لانجلي” أثناء اللقاء، الوقوف مع الشعب الليبي في دعواته للسلام والوحدة الوطنية والسيادة الكاملة، لتحقيق مستقبل آمن يتسم بالازدهار الاقتصادي والاستقرار الإقليمي.

وأشادت واشنطن بما وصفته “التزام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بالمنطقة الغربية محمد الحداد ونظيره بالمنطقة الشرقية عبدالرازق الناظوري، بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية”، وفق تعبيرها.

وجددت الولايات المتحدة الأمريكية عبر تغريدة لسفارتها في ليبيا، تأييدها إنشاء وحدة مشتركة كخطوة أولى، وفق ما أفادته السفارة.

المصدر: رئاسة الأركان العامة + قناة ليبيا الأحرار

