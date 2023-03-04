بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 04 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 04 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، أجواء معتدلة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا بينما تبقى الرياح نشطة والحرارة مرتفعة هذا اليوم على الجنوب الشرقي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساءً.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (16-22)مْ ، وتسجل زيادة يوم الإثنين.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (18-23)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 27)مْ، ولا تتجاوز (20)مْ على غدامس والحمادة.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35)مْ ، وتسجل إنخفاض من مساء اليوم .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:06)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:30).