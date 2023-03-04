برقيق: اعتذار مديرة قناة ليبيا الوطنية “موقف شجاع وراقي”

وصف، عاطف برقيق، القيادي بـ«كتيبة ثوار طرابلس» والموظف بالسفارة الليبية في تركيا، اعتذار مديرة قناة ليبيا الوطنية عواطف الطشاني عن بث رسوم كرتونية للأطفال تحتوي على مشاهد منافية للأداب العامة بـ “الموقف الشجاع”.

وقال “برقيق”، في منشور له بفيسبوك ، “موقف مديرة قناة الوطنية الليبية باعتذارها والإقرار بتحمل المسؤولية عن الخطأ؛ موقف شجاع، ويعبر عن مسؤولية مهنية راقية”.

وأبدت مدير عام قناة ليبيا الوطنية عواطف الطشاني اعتذارها الشديد للشعب الليبي والأسرة الليبية عن بث مشهد رسوم متحركة قالت إنه يمس بالقيم ويخدش الحياء.

وقالت الطشاني في تسجيل مصور إن ما حدث خطأ مهني غير مقصود، مؤكدة تحملها مسؤولياتها كاملة بصفتها المسؤولة الأولى عن القناة، وأكدت الطشاني أنه لا يوجد أي مبرر للوقوع في هذا الخطأ.

وجددت الطشاني التأكيد على التزام قناة الوطنية قناة الوطن قناة الأسرة الليبية محافظة على قيمها وأصالتها وأعراف وتقاليد ليبيا.

وفي السياق وجهت الطشاني مدير إدارة البرامج بالقناة بالتحقيق الفوري في الواقعة وإحالة الموظفين المسؤولين على مراقبة هذا البرنامج والمتورطين في عملية بثه إلى المجلس التأديبي وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وطالب مدير إدارة البرامج في قناه ليبيا الوطنية بالتحقيق الفوري في واقعة بث أفلام كرتون ضمن الخارطة البرامجية يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وعادات المجتمع الليبي والمخالف للضوابط واللوائح المعتمده لدى القناة.

ووجه مدير إدارة البرامج بالقناة خطابا إلى عواطف الطشاني المدير العام للقناة يطالب فيه بإحالة الموظفين المسؤولين عن مراقبة هذه البرامج والمتورطين في عمليه بثه إلى المجلس التأديبي ذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتأديبية ضمن اللوائح والقوانين المنظمه لذلك.