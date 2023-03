ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أن التعديل الدستوري الـ 13 يعد نافذًا منذ صدوره من مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية، مضيفًا أنه وإن كان الإجراء من مجلس الدولة جاء متأخرًا، إلا أن التصويت بجلسة الخميس يحقق التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي.

كرموس وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″، قال: “وبالنسبة فقد تم بكل شفافية بأغلبية الحاضرين، ومن يعترض على ذلك يدعي عدم صحة انعقاد الجلسة، لأنه طبّق عليها أحكام الجلسة العادية، وهذه الجلسة طارئة وفقًا للإعلان الصادر عن مكتب مقرر المجلس”.

Shares

The post كرموس: التعديل الدستوري الـ 13 يعد نافذًا منذ صدوره من مجلس النواب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية