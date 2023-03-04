مكافحة الأمراض: إصابة 11 طفل في الجنوب بمرض الحصبة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل إصابة 11 طفل في الجنوب الليبي بمرض الحصة من إجمالي 41 عينة دم جرى فحصها.

اكتشاف إصابة الأطفال جاء بعد تفعيل غرفة طوارئ صحة المجتمع وتجهيز الفرق المكونة من مكتب الطوارئ وفريق الرصد والاستجابة السريعة وفريق المطعمين وفريق البحوث والدراسات وفريق التوعية والتثقيف وفريق الإعلام و التوثيق وذلك للانطلاق نحو الجنوب لتنفيذ الخطة المصغرة للحد من انتشار الحصبة في المنطقة والتي شهدت مؤخرا ظهور عدة حالات لأطفال وبالغين مصابين بالحصبة خصوصا بحي الطيوري وحي الكرامة بمدينة سبها.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض قيام فريق مكتب الطوارئ وفريق الرصد والاستجابة السريعة عند وصولهم لحي الطيوري والكرامة بالكشف على 2300 طفل منهم 312 حالة مشتبه بإصابتها بمرض الحصبة.

وأشار المركز إلى أنه تم إرسال 41 عينة دم للمختبر وكانت النتيجة موجبة لعدد 11 طفل مشتبه بإصابته بالحصبة ليعتمد الفريق بعدها على العلامات السريرية الخاصة بمرض الحصبة لتشخيص المرض وذلك للحفاظ الموارد المخبرية.

كما تم خلال الحملة التي شارك فيها وقادها مدير عام المركز تطعيم 1901 طفل بحي الطيور والكرامة من عمر يوم إلى 6 سنوات ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال (حملة التطعيم 28 فبراير – 2 مارس / 2023).

وأكد مدير عام المركز حيدر السائح على أهمية تكثيف الجهود والعمل على تكرار مثل هذه الحملات التي من شأنها رفع مستوى الوعي وزيادة عدد المطعمين للحد من انتشار الأوبئة والأمراض في المناطق النائية والتي تعاني من نقص الخدمات الصحية.

وأظهرت الدراسة التي قام بها المركز أثناء الحملة أن %70 من الحالات المصابة لم يسبق لها أن تلقت لقاح الحصبة فيما سبق .