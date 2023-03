ليبيا – قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن دول مجموعة العشرين لم تذكر الوضع في العراق أو ليبيا أو أفغانستان أو يوغوسلافيا منذ تأسيسها على عكس حديثها الآن عن أوكرانيا.

لافروف وفي تصريح خلال “منتدى ريسينا للحوار” في نيودلهي، اليوم الجمعة، نقلته قناة “روسيا اليوم”، أضاف أن مجموعة العشرين تجاهلت الأوضاع في العراق وليبيا ويوغوسلافيا وأفغانستان، لكن الآن بعد أن بدأت روسيا في الدفاع عن نفسها، فإنها اختارت الحديث فقط عن أوكرانيا، ووصف ذلك بـ”المخجل”.

وقال وزير الخارجية الروسي: إنه تحدث في المنتدى مع ممثلين عن إندونيسيا والهند وسألهم عما إذا كانت مجموعة العشرين قد تطرقت في التصريحات النهائية للأوضاع في العراق أو ليبيا أو أفغانستان أو يوغوسلافيا. مضيفًا: “لم يذكر أحد حتى ما كان يحدث، كانت مجموعة العشرين تتحدث عن الموضوعات المالية والاقتصادية، والتي تم إنشاؤها من أجلها”.

Shares

The post لافروف: مجموعة العشرين لم تتطرق منذ التأسيس لوضع العراق وليبيا بخلاف موقفها من أوكرانيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية