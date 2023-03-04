بويصير مهدداً: السجون الأمريكية لديها زنزانات خالية للمسؤولين الليبيين

حذر محمد بويصير، المقاول الأمريكي ذي الأصول الليبية، المسؤولين الليبيين من مصير المساءلة داخل سجون الولايات المتحدة الأمريكية بتهم فساد، قائلا: “الحكومة الامريكية يبدوا ان عيونها الان على الفساد فى ليبيا”.

وقال “بوبصير”، في منشور له بفيسبوك، “جارسيا لونا مدير الأمن العام السابق فى المكسيك، يدان أمام محكمة أمريكية فى تهم تربح وفساد بعد أن جلبن مكتب التحقيقات الفدرالي من بلاده، وسيقضى سنوات عقوبته الطويلة فى السجون الأمريكية”.

وأوضح “القوانين الامريكية تتيح للحكومة ملاحقة حالات الفساد الحكومى إما منفردة أو من خلال حلفائها، كما أن جلبهم السجون إلى الأمريكية متاح دائما”.

وأضاف “أنبه المسؤولين الليبيين أن البحر صار فيه قرش أبيض كبير، وأن حفاظهم على المال العام لم يعد موضوعا أخلاقيا فقط، فالحكومة الأمريكية يبدو أن عيونها الآن على الفساد فى ليبيا، والسجون الأمريكية لازالت فيها زنزانات خالية”.