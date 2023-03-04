إعلامي موالي للغرياني: الحل في ثورة شعبية عارمة

قال عبدالله الجعيدي، مقدم برامج قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني “التناصح” إن المشهد الليبي باختصار هو أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب يتآمر على الشعب مع النظام المصري والإمارات وأن خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري لا يهمّه إلا الاستمرار في السلطة وهو واجهة لكتلة صوان في مجلس الدولة، وفق زعمه.

أضاف في تدوينة بفيسبوك “أن الدبيبة سلطة الأمر الواقع التي تريد أن تحافظ على الحد الأدنى من ولاء الكتائب العسكرية في المنطقة الغربية وتسعى لإرضاء الدول الإقليمية، وأن هذه القوى العسكرية نفوذها ينتهي باستيلاء خليفة حفتر على الحكم بمفرده، وأن أمريكا تلعب بجميع الأطراف في مسرح العرائس، وأن ليس ثمّة حلٌّ إلا بثورة شعبية عارمة تُهدد مصالح الجميع، عندها سيسعون لتهدئة وإرضاء هذا الشعب الثائر، أما الشعوب الراضية بالهُون والذل فستبقى تحلم في ظل حذاء العسكر وتلعق بقايا وفُتات هباتهم مما يمنّون به رعاياهم” وفق تعبيره.