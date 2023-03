الدرسي: تصويت مجلس الدولة على التعديل الدستوري الـ 13 “تاريخي”

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي قرار تصويت مجلس الدولة على التعديل الدستوري الـ 13 بـ”التاريخي”، وهنأ الشعب الليبي بهذه الخطوة الممتازة، والتي هي سبيل للتوافق وحل اللأزمة الليبية، والانطلاق نحو حكومة موحدة، وإصدار قوانين الانتخابات وانتخاب رئس الدولة وانتخاب أعضاء مجلس النواب،على قوله.

الدرسي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنبك” الروسية، أضاف: “نشدّ على أيدي أعضاء مجلس الدولة الوطنيين، الذين غلبوا مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، وانتصروا على المعرقلين داخل قبة مجلس الدولة الاستشاري وخارجه”.

ودعا الدرسي في تصريحاته المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إلى التعاون بجدية مع هذه الخطوة، والتواصل مع مجلس الدولة ومجلس النواب للانطلاق نحو الانتخابات المرجوة التي يرجوها الشعب الليبي، لافتًا إلى أن الكرة الآن في ملعب البعثة الأممية، ولم يعد هناك حجة لها، وليس هناك مبرر لباتيلي لإنشاء أي لجنة أو خارطة طريق جديدة، لأن خارطة الطريق انتهت للأمم المتحدة، وبدأت بالنسبة لليبيين.

وختم الدرسي حديثه: “كل الدلائل تشير إلى أن مجلس الدولة الليبي لن يُعرقل مجددًا، وسوف يكون هناك في الأيام القادمة توافق على المناصب السيادية، وأعتقد أنه سيكون هناك انتخاب للسلطة الرقابية، المتمثلة في المصرف المركزي، والمراقبة، وديوان المحاسبة، ومكافحة الفساد، والمحكمة العليا، وغيرها”.

