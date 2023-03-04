بنك التنمية الأفريقي يدعم خطط إعادة إعمار ليبيا

أكد بنك التنمية الأفريقي دعمه جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.

وعرض البنك مساندة جهود الدولة لتسريع أجندة التنويع الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز فرص الاستثمار بالتوافق مع استراتيجية البنك التي تركز على تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين البنية التحتية الاقتصادية.

وجاء ذلك خلال أول زيارة لوفد برئاسة مدير عام البنك لمنطقة شمال أفريقيا محمد العزيزي إلى ليبيا منذ العام 2014.

وحسب بيان البنك على موقعه الإلكتروني، أمس الجمعة، التقى الوفد وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور خالد المبروك.

وناقش الاجتماع مجالات عمل البنوك عبر قطاعات المياه والزراعة والصناعة والطاقة والطاقة المتجددة والنقل والحوكمة، إذ استعرض المبروك أولويات الحكومة، بما في ذلك برنامج إصلاح إدارة المالية العامة، وأبدى البنك استعداده لدعم هذا البرنامج، فضلا عن وسائل تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والمحروقات من خلال تنمية القطاع الخاص وإطلاق العنان لإمكانات الطاقة المتجددة.

ودعا البنك، ليبيا إلى المشاركة بنشاط في منتدى الاستثمار الأفريقي كفرصة لجذب الاستثمار إلى البلاد، كما أجرى الوفد مباحثات مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج الذي رحب بجهود البنك في دعم البلاد وعلى وجه الخصوص الدعم المستمر لأجندة التنويع الاقتصادي الوطني، وتحدث عن اهتمام ليبيا ببناء شراكات تجارية فعالة مع أفريقيا وأوروبا.

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وشارك الوفد في منتدى ليبيا الثالث لشركاء التنمية حول الصحة، الذي عقد تحت رعاية رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة في 28 فبراير الماضي، وقدم البنك مبادرات القطاع الصحي في ليبيا واستكشاف إصلاحات السياسة المستقبلية وسبل الدعم.

وأتاح المنتدى للسلطات الليبية وشركاء التنمية فرصة لمناقشة أفضل طريقة لتوحيد الجهود للاستجابة للاحتياجات الضخمة لليبيا في هذا القطاع.

وخلال المنتدى، شارك العزيزي تجربة البنك في تعزيز النظم الصحية الوطنية في جميع أنحاء أفريقيا.

وقال العزيزي: “من المهم توسيع نطاق بنية تحتية للرعاية الصحية عالية الجودة في ليبيا مع أدوار واضحة لأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص” .