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وزير الخارجية الروسي: ليبيا غير قادرة على استعادة “دولتها”

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن ليبيا غير قادرتين على استعادة دولتهما، لافتًا إلى أن الوضع في ليبيا يخلق الكثير منالمشاكل في إفريقيا في المناطق الساحلية ومنطقة الصحراء.

وأشار لافروف في كلمة له يوم أمس الخميس باجتماع مجموعة الدول العشرين في نيودلهي، إلى أن مجموعة الدول العشرين غير متهمة ولم تتطرق في اجتماعاتها منذ إنشائها عام 1999 إلى الأوضاع في دول مثل ليبيا والعراق وسوريا ويوغوسلافيا وأفغانستان التي شهدت مغامرات وتدخلات من الدول الغربية، حسب وصفه.

الوسوم

الخارجية الروسية العراق روسيا سيرغي لافروف ليبيا

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الوطن الليبية

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