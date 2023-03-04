الجهاني: مجلسي النواب والدولة توافقا حول ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية

أكد عضو مجلس النواب عصام الجهاني، أن مجلسي النواب والدولة خلصا للسماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، مبينا أنه من المقرر السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح مع شرط التنازل عن الجنسية وكذلك الاستقالة من المنصب العسكري حال الفوز.

وقال الجهاني، في تصريح صحفي، إن هناك توافق حصل مؤخرا بشأن المواد الخلافية التي كانت تتمثل في ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، كما أن هناك تقارب حاصل الآن بين النواب والدولة بشأن كافة النقاط الخلافية.

وأضاف الجهاني، أن البرلمان سيُخاطب مفوضية الانتخابات بعد إصدار القانون الانتخابي لتنظر الإجراءات المطلوبة، كما ستوضح المفوضية الفترة اللازمة لإجراء الانتخابات من أجل تحديد موعد الجولة الأولى والثانية منها.

وأوضح الجهاني، أن اللجنة المقرر تشكيلها من المجلسين ستبحث كافة الجوانب المتعلقة بخارطة الطريق والعملية الانتخابية وقانون الانتخابات، وستبحث اللجنة ما إن كانت هناك بعض المواد بحاجة لمراجعة أو تعديل.

وفي المرحلة الثانية بعد بحث اللجنة والتوافق على كافة النقاط، يتجه البرلمان لإصدار قانون الانتخابات متضمنا تعديلات جديدة، وفق الجهاني الذي أشار إلى أنه يمكن للنواب اعتماد قانون الانتخابات الذي أصدره في وقت سابق وواجه معارضة من مجلس الدولة.