الشيخ المبروك: عواطف موقفها قوي وشجاع

وصف، عضو الاتحاد العالمي للمسلمين ونيس المبروك ، اعتذار مديرة قناة ليبيا الوطنية عواطف الطشاني عن بث رسوم كرتونية للأطفال تحتوي على مشاهد منافية للأداب العامة بـ “الموقف الشجاع.

وكتب “المبروك”، منشوراً على حسابه بفيسبوك بنفس صياغة عاطف برقيق القيادي في كتيبة ثوار طرابلس والموظف بسفارة ليبيا في تركيا قال فيه: موقف مديرة قناة الوطنية الليبية باعتذارها والإقرار بتحمل المسؤولية عن الخطأ؛ موقف شجاع، ويعبر عن مسؤولية مهنية راقية”.

وأبدت مدير عام قناة ليبيا الوطنية عواطف الطشاني اعتذارها الشديد للشعب الليبي والأسرة الليبية عن بث مشهد رسوم متحركة قالت إنه يمس بالقيم ويخدش الحياء.

وقالت الطشاني في تسجيل مصور إن ما حدث خطأ مهني غير مقصود، مؤكدة تحملها مسؤولياتها كاملة بصفتها المسؤولة الأولى عن القناة، وأكدت الطشاني أنه لا يوجد أي مبرر للوقوع في هذا الخطأ. وجددت الطشاني التأكيد على التزام قناة الوطنية قناة الوطن قناة الأسرة الليبية محافظة على قيمها وأصالتها وأعراف وتقاليد ليبيا.