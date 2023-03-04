أمن بنغازي: العثور على أسلحة وذخائر بمكب قمامة

عثر أعضاء التحريات بمركز شرطة سيدي خليفة على دانات آر بي جي وذخيرة مضادة للطيارن بمكب للقمامة بمنطقة الضبعي.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أن أعضاء التحريات شاهدوا أثناء تجولهم ذخائر ودانات إر. بي. جي متروكة بمكب للقمامة وعدد 66 إطلاقة مضادة للطيران نوع 14.5 وعدد13 إطلاقة مضادة للطياران نوع 23 و5 سيور جديدة لأسلحة نارية مختلفة و 4 دانات آر.بي.جي.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم تحريز كافة المضبوطات وتسليمها إلى قسم المتفجرات بالإدارة العامة للبحث الجنائي.