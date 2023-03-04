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لنقي عن تصويت مجلس الدولة على التعديل الدستوري: خطوة مربكة لباتيلي

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي على قرار مجلس الدولة بالتصويت على التعديل الـ 13.

لنقي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، رأى أن هذه الخطوة موفقة ومربكة للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي في مجهوداته التي يبذلها لإبقاء القرار السيادي الوطني الليبي بيده ويد الدول الأجنبية، وبقاء الوضع السياسي الحالي، في إرباك وانسداد وفوضى.

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صحيفة المرصد الليبية

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