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الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا هذا اليوم 

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 04 مارس 2023 (وال)- أجواء معتدلة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا، بينما تبقى الرياح نشطة والحرارة مرتفعة هذا اليوم على الجنوب الشرقي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – الجبل الغربي :-

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وكالة الانباء الليبية وال

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