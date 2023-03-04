الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا هذا اليوم 

طرابلس 04 مارس 2023 (وال)- أجواء معتدلة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا، بينما تبقى الرياح نشطة والحرارة مرتفعة هذا اليوم على الجنوب الشرقي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – الجبل الغربي :-

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