الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة والحرارة تصل لـ 35 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود أجواء معتدلة نسبيا على أغلب المناطق، مع رياح نشطة وحرارة مرتفعة على جنوب شرق البلاد.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء قليلة السحب وتتكاثر مساء، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 16 و22 درجة مئوية، وتسجل زيادة يوم الإثنين.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً مع احتمال هطول أمطار خفيفة على الجبل الأخضر، مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 18 و23 درجة مئوية.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية مع ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و27 درجة مئوية، ولا تتجاوز 20 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

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وأخيراً في (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية مع ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية، تتراوح درجات الحرارة بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء اليوم.