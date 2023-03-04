الدبيبة: نرفض ترشح العسكريين للانتخابات إلا بعد التخلي عن مناصبهم

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، رفضه ترشح العسكريين للانتخابات قبل الاستقالة من منصبهم، مؤكدا على أن القاعدة الدستورية للانتخابات يجب أن تطرح للاستفتاء الشعبي أولًا.

جاء ذلك في كلمة له خلال حضوره الملتقى الثاني لأسرى حرب التحرير 2011، المنعقد بمقر اللواء 53 في منطقة الكراريم بمصراتة، والتي تم بثها عبر منصة حكومتنا.

وأكد الدبيبة على أن أي قاعدة دستورية للانتخابات يجب أن تطرح لاستفتاء شعبي، مضيفا: “لن نقبل بعودة الحكم العسكري مرة ثانية أبدًا، وقد ضيعنا سنوات في الأحكام العسكرية.. أي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات”.

وأشار الدبيبة إلى استعداده للتخلي عن منصبه إذا جرى الاتفاق على قوانين الانتخابات، قائلا: “أقسم بالله مُستعد للتنحي غدًا إذا تم الاتفاق على قوانين الانتخابات، وعلى قاعدة دستورية يُصوت عليها الليبيين”.

وشدد على ضرورة الاتفاق على الدستور، وتصويت الليبيين عليه، وعلى القاعدة الدستورية، مضيفا: “أرفض تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد، لأن هذه البدلة لن تناسبنا”.

وتابع الدبيبة: “ليبيا واحدة ولا يمكن أن تتجزأ .. وسنموت كلنا من أجلها.. لقد خرجنا في الثورة يوم 19 فبراير ولا يمكن أن يزايد علينا أحد، ونشكر الجيش الليبي على ما قدمه”.