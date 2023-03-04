بنك التنمية الأفريقي: مستعدون لدعم إصلاح الإدارة المالية في ليبيا

أكد بنك التنمية الأفريقي دعمه جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، حيث عرض مساندة جهود الدولة لتسريع أجندة التنويع الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز فرص الاستثمار بالتوافق مع استراتيجية البنك التي تركز على تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين البنية التحتية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال أول زيارة لوفد برئاسة مدير عام البنك لمنطقة شمال أفريقيا محمد العزيزي إلى ليبيا منذ العام 2014، حيث التقى الوفد وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور خالد المبروك، حسب بيان البنك على موقعه الإلكتروني أمس الجمعة.

وناقش الاجتماع مجالات عمل البنوك عبر قطاعات المياه والزراعة والصناعة والطاقة والطاقة المتجددة والنقل والحوكمة، إذ استعرض المبروك أولويات الحكومة، بما في ذلك برنامج إصلاح إدارة المالية العامة، وأبدى البنك استعداده لدعم هذا البرنامج، فضلا عن وسائل تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والمحروقات من خلال تنمية القطاع الخاص وإطلاق العنان لإمكانات الطاقة المتجددة.