أمن طرابلس: حملة واسعة لضبط الشارع العام

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم السبت تنفيذ حملة أمنية واسعة لضبط الشارع العام وضبط المخالفين والمعرقلين لحركة السير.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن (مرور عين زارة ، مرور أبوسليم، وحدة المهام الخاصة) نفذوا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة (جهاز الدعم والاستقرار، جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية) عملية أمنية واسعة انطلقت اليوم السبت بهدف ضبط الشارع العام وضبط المخالفين والمعرقلين لحركة السير بهدف المجاهرة بالأمن.

وفي سياق منفصل اجتمع مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش بقادة الأمن بالمديرية من رؤساء للمكاتب والأقسام، حيث تم الإعلان عن اعتماد خطة عمل أمنية للعام 2023 تهدف إلى بسط الأمن وفرضه في العاصمة .

وأكد مدير أمن طرابلس على أهمية الدور الذي تضطلع به المديرية والمتعلق بحفظ الأمن ومكافحة الجريمة وحث القادة والضباط على التاثير إيجابا في تنفيذ وإنجاز الخطط والتعليمات بكفاءة وفاعلية .