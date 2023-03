الشركسي: مبادرة باتيلي تقطع الطريق على دعاة الانتخابات البرلمانية فقط

ليبيا – قال أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي إن الجوانب الإيجابية في مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، متمثلة في قطع الطريق على دعاة الانتخابات البرلمانية فقط.

الشركسي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، رأى أن خطة باتيلي أظهرت التوافق الشامل والتام على وجوب تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكنها تواجه إشكاليات حقيقية، حيث لم يوضح باتيلي تفاصيلها ولا الأطر الزمنية لتشكيل اللجنة، وبداية عملها وموعد الانتهاء منها.

وأشار الشركسي إلى أن باتيلي حتى اللحظة لم يكشف عن صلاحيات اللجنة وكيفية تمرير مخرجاتها، في ظل وجود عدة نقاط مبهمة تدعو للخوف والريبة، وتضع الخطة في خطر حقيقي من معارضة محلية وإقليمية ودولية، داعيًا إلى ضرورة تفادي الأخطاء السابقة.

الشركسي لفت إلى أن ترحيب بعض الأحزاب والقيادات بالمبادرة يشير إلى أن الأغلبية سئمت من المؤسسات المحلية، لكن بعض الحذر يتمثل في احتماليات الانسداد مرة أخرى خارج إطار المؤسسات.

