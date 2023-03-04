ماكرون يؤكد دعم المساعي الأفريقية لحل الأزمة الليبية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعمه كافة المساعي الأفريقية لحل الأزمة في ليبيا.

وجاء ذلك خلال اجتماع، جمع ماكرون بنظيره الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا.

وناقش الجانبان خلال مؤتمر صحفي في العاصمة برازافيل، مساء أمس الجمعة، الأزمات الأفريقية، وعلى رأسها ما يحدث في ليبيا والكونغو الديمقراطية.

وكشف دينيس ساسو نغيسو، عن الترتيب لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية الشامل في ليبيا المقرر عقده خلال الأشهر المقبلة، وذلك في كلمته في الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي والذي انعقد في 18 و19 فبراير الماضي في أثيوبيا.