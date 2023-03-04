ماكرون يدعم المساعي الكونغولية الأفريقية لحل أزمة ليبيا

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدور نظيره الكونغولي دينيس ساسو في المساعي الأفريقية لحل الأزمة في ليبيا.

وتحدث ماكرون في العاصمة برازافيل في مؤتمر صحفي أمس الجمعة مع نظيره الكونغولي الأزمات في أفريقيا، على رأسها ما يحدث في ليبيا والكونغو الديمقراطية.

وفي كلمته في الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الذي عقد فبراير الماضي بأديس أبابا كشف ساسو عن الترتيب لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية الشامل في ليبيا المقرر عقده خلال الأشهر المقبلة.