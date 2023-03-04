الدرقاش: المشري وجماعته يلعبون بالنار ولا يتعلمون من تجاربهم مع عقيلة

قال مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن تجارب خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، لا تشير إلى تعلمه شيئاً هو وجماعته.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “لما اتشوف ابنك الصغير يلعب بالنار وتنهاه وتحذره من أن يحرق أصابعه لكنه يستمر في اللعب بها دون أن يكترث بتحذيراتك. وبقدر ما سيؤلمك احتراق أصابعه بالنار إلا أنك ستسعد أنه تعلم درساً من هذا سيجعله أكثر فطنةً وحذراً في المستقبل. إلا أن المشري وجماعته لم يستفيدوا من تجاربهم مع عقيلة شيئاً ولازالوا يعيدون الكرة ففي كل مرة تحترق أصابعهم ثم يعودوا للعب بالنار من جديد.”