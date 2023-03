المونيتور: كيف سيختار باتيلي أعضاء لجنته لتحقيق توافق سياسي في غضون 10 أشهر فقط ؟

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي الضوء على خطة المبعوث الأممي باتيلي الرامي لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قريبة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن هذه الانتخابات المقترح إجراؤها في نهاية العام 2023 تهدف إلى توحيد ليبيا تحت سلطة تنفيذية واحدة، مستدركًا بالإشارة إلى ما أفاد به عديد المراقبين للشأن الليبي المتعلق بافتقار خطة باتيلي إلى التفاصيل وكونها مجرد بداية الحل للأزمة الليبية.

وأضاف المراقبون أن التساؤل الملح يبقى مفاده: “كيفية اختيار أعضاء الحوار القادرين على تحقيق توافق سياسي في غضون 10 أشهر فقط؟”. مؤكدين في ذات الوقت التزام الولايات المتحدة بنسبة 100% بمساعدة باتيلي على النجاح رغم مون ليبيا ليست من أولويات السياسة الخارجية الأميركية.

وبحسب المراقبين، باتت البلاد محط اهتمام أميركي لإدارة الرئيس جو بايدن؛ لإدراكها حقيقة تسبب المزيد من عدم الاستقرار فيها في تقويض جهود مكافحة الإرهاب العالمية وإرسال تدفقات جديدة من الهجرة غير الشرعية لأوروبا وتوسيع نفوذ روسيا في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

ونقل التقرير عن مسؤول أميركي رفيع تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قوله: “تتطلع الإدارة الأميركية داخليًا وعلى النحو المناسب لمزيد من التشاور مع الكونغرس حول الخطوات في هذا الاتجاه وزيارات أكثر انتظامًا وعلى مستوى أرفع إلى ليبيا عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك”.

وقال المشترط لعدم كشفه عن هويته: “ناقشت الإدارة الأميركية وجود مقاتلين أجانب مع مجموعة واسعة من اللاعبين الليبيين ولن نجلس مكتوفي الأيدي، وننتظر عندما يكون هناك خطر أمني جسيم فالوجود المستمر لمقاتلي فاغنر في ليبيا يزعزع بشكل كبير استقرارها والمنطقة الأوسع”.

ووفقًا لهذا المسؤول الرفيع، يتم النظر إلى الاضطرابات السياسية الحالية في ليبيا على أنها جزء من المشكلة، في وقت سيكون فيه لحكومة تمثيلية أكثر خضوعًا للمساءلة الوزن المعنوي للتحدث بوضوح عن العلاقة التي تريدها مع الجهات الفاعلة الأجنبية بما في ذلك روسيا.

وقال الخبير الإستراتيجي “بن فيشمان”: إن الدور الرئيسي للولايات المتحدة في أي انتخابات هو إشراك جهات خارجية؛ لأن مصر الداعمة لمجلس النواب حذرة للغاية من أي استحقاقات انتخابية على الرغم من إعلانه خلاف ذلك، فالقاهرة مرتاحة للوضع الراهن شأنها شأن النخبة السياسية الخائفة على خسارة سلطاتها.

واختتم التقرير بنقل ما قاله مبعوث أوروبي إلى ليبيا بشأن رغبة البعض في في الإبقاء على الوضع الحالي لهم وهو ما يمثل السبب في هذا المأزق.

ترجمة المرصد – خاص

