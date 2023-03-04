في لقاء مع قائد أفريكوم.. الناظوري والحداد يؤكدان العمل على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

أعلنت رئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، تفاصيل لقاء رئيس الأركان الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان الجيش الوطني الليبي، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، في روما مع قائد القيادة العسكرية للقوات الأمريكية لدى أفريقيا أفريكوم، الجنرال ميشل لانجلي.

وأكد الحداد والناظوري، بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة، المضي قدما لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتشكيل قوة مشتركة كخطوة أولى لحماية الحدود، وتبني مشروع وطني لاستيعاب الشباب وإدماجهم في مؤسسات الدولة، ووحدة التراب الليبي، والمحافظة علي السيادة الوطنية، وحرمة الدم الليبي.

وأكد لانجلي الوقوف مع الشعب الليبي في دعواته إلى السلام والوحدة الوطنية والسيادة الكاملة، لتحقيق مستقبل آمن يتسم بالازدهار الإقتصادي والاستقرار الإقليمي.

وجاء ذلك خلال مشاركة الحداد والناظوري، والوفد المرافق لهما، في فعاليات مؤتمر رؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا والقيادة العسكرية الأميركية لدى أفريقيا “أفريكوم”، والتي عقدت في العاصمة الإيطالية.

وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وكذالك أساليب وطرق حماية الموارد، والاستعداد للأزمات وآلية الاستجابة لها، وأيضاً آفاق استخدام التقنية الحديثة والاستفادة منها.

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وعلى هامش أعمال المؤتمر عقد رئيسا أركان قوات حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة اجتماعات ثنائية منفصلة مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي، وكذلك مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.

وأجرى الحداد والناظوري لقاءات عديدة منذ العام 2021، في كل من القاهرة وتونس والعاصمة طرابلس، وشاركا في اجتماعات سابقة للجنة العسكرية المشتركة (5+5) عقدت في القاهرة وتونس والعاصمة طرابلس.