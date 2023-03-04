أوحيدة: باتيلي يريد أن يتحكم في السيادة الوطنية

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن التعديل الدستوري الـ 13 يقطع الطريق أمام مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

ورأى أوحيدة، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن باتيلي يريد أن يتحكم في السيادة الوطنية، لتبقى ليبيا رهينة المراحل الانتقالية، مبينا أن مبادرة باتيلي تأتي في إطار القفز على الحل الليبي- الليبي وتجاوز صلاحيات مجلس النواب.

ولفت إلى أن وضع التشريعات القانونية للعملية الانتخابية من مهام مجلس النواب وحده، ووصف تصويت المجلس الأعلى للدولة بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13 بأنه خطوة جيدة.