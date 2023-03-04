أمن طرابلس: زحام بمدخل الطريق السريع من الناحية الشرقية

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن الزحام بمدخل الطريق السريع من الناحية الشرقية لتنفيذ الحاجز الخرساني على جانبي الطريق.

ونبهت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” السائقين إلى أن الزحام بمدخل الطريق السريع من ناحية الشرقية حدث نتيجة البدء في تنفيذ الحاجز الخرساني على جانبي الطريق السريع من كوبري النجمة شرقاً حتى جزيرة الغيران غرباً لمنع وقوع الحوادث المرورية

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أنه تم قفل الإشارة الضوئية البيفي للاتجاهين الشمال والجنوب.

ودعت مديرية أمن طرابلس المواطنين إلى الانتباه وأخد الحيطة والحذر حفاضاً على السلامة العامة للجميع .

ولفتت مديرية أمن طرابلس إلى الانتهاء من أعمال التحويرة بعد قفل الإشارة الضوئية البيفي والعمل على تركيب العلامات المرورية والعواكس الليلية .