تقارير باكستانية: مصرع 7 باكستانيين بتحطم قارب هجرة غير شرعية قرب بنغازي

ليبيا- كشف تقريران إخباريان نشرهما موقعا أخبار “أوردو بوينت” و”دنيا نيوز” الباكستانيان الناطقان بالإنجليزية عن غرق 7 مهاجرين غير شرعيين قرب ليبيا.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد، نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية “ممتاز زهرة بلوش” تأكيده خلال مؤتمره الصحفي بالعاصمة إسلام آباد أن رعايا بلاده الـ7 لقوا حتفهم بعد تحطم قارب الهجرة غير الشرعية خاصتهم بالقرب من ساحل مدينة بنغازي.

ووفقًا لـ”زهرة بلوش”، تعمل سفارة باكستان في ليبيا على تسهيل عملية التعرف على جثث الضحايا، في وقت بين فيه التقريران تمكن وكالة التحقيقات الفيدرالية في ولاية كجرات الباكستانية من إلقاء القبض على 2 من مهربي البشر المتورطين في حوادث القوارب الغارقة بالقرب من الشواطئ الليبية.

وتابع التقريران: إن المعتقلين الاثنين هما من أصل 6 تم الإبلاغ عن نشاطاتهم عبر والد أحد ضحاياهم. موضحين أنهما كانا مقيمين في ليبيا.

