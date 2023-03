وزير الحكم المحلي يبحث في ألمانيا استعدادات حكومة الوحدة تنفيذ الانتخابات

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” مع وزير الدولة لوزارة الخارجية الألمانية “كاتي كول” مجموعة من القضايا المتعلقة بالمسارات السياسية والتي على رأسها الانتخابات العامة وجهود ألمانيا الداعمة لليبيا من خلال مسارات برلين.

ووفق وزارة الحكم المحلي، فقد أكد التومي جاهزية حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ الانتخابات وفق أسس دستورية صحيحة وعلى تطلعات الشعب الليبي وطموحه في إنهاء المراحل الانتقالية التي استمرت لسنوات والتي لم يعد من المقبول اعادة صناعتها.

كما أشار التومي إلى النجاح المحقق في الانتخابات البلدية التي تمت المباشرة في تنفيذها خلال الفترة الماضية في مجموعة من البلديات ولازال تنفيذها مستمرا في مجموعة جديدة من البلديات بما يشمل 30 بلدية مستهدفة خلال الشهرين القادمين.

وقالت الوزارة إن الاجتماع استعرض ما أنجزته حكومة الوحدة الوطنية في مجال تفعيل الإدارة المحلية والبرامج الإصلاحية المتمثلة في تبني نهج الشفافية والمكاشفة من خلال اعتمادها لبرنامج المكاشفة واعتمادها لمنصة المشتريات الحكومية، إضافة لإصلاح هيكل الأجور واعتماد الجدول الموحد للمرتبات وتفعيل المشاريع المتوقفة لسنوات وإطلاق مشروعات جديدة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة

كما تمت مناقشة أفق الشراكة الاستراتيجية ما بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والدولة الليبية في العديد من المجالات الاقتصادية والبيئية وبالأخص في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة باعتبارها مصدرا بديلا للنفط.

من جانبها أكدت وزيرة الدولة على أهمية الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية في جميع المجالات وأكدت على ان تبني الحكومة لهذه الاستراتيجات يؤكد على أن هناك ارادة حقيقة لتحقيق الاستقرار وتحقيق تنمية فعلية والدفع بالمسار الديمقراطي.

كما أكد الجانبان على ضرورة استمرار التعاون بين الدولتين بما يسهم في إحداث التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين وبما يسهم في الوصول إلى الانتخابات على أساس دستوري سليم وبما يكفل إنهاء المراحل الانتقالية، وفق الوزارة.

