وزير الاقتصاد يؤكد أهمية أبحاث الجامعات الليبية في تعزيز الاقتصاد الوطني

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، أهمية الحصول على الأبحاث الأكاديمية الرصينة المضمون من الجامعات الليبية، واستحضار المعلومات الحديثة من الخبراء.

والخميس الماضي، التقى الحويج، عددا من الخبراء والأكاديميين المختصصين في الشأن الاقتصادي، للاستفادة من الكفاءات العالية والقدرات المميزة التي سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطني.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، أكد الحضور استعدادهم للتعاون مع الوزارة، بتقديم المقترحات التي تخدم خطة الاقتصاد الوطني.

وأبدى الحضور التجاوب مع تطوير المقترحات والمبادرات للوصول إلى حلول مبتكرة رائدة وصياغة رؤية وطنية مشتركة لاستنهاض الاقتصاد الوطني ورفعته بالمهارات العلمية للارتقاء الاقتصادي.