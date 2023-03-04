الذيب يوضح حول تسريب في أحد صمامات خط ترهونة – أبوزيان 

الوطن| رصد

أكد عضو اللجنة الإدارية بجهاز النهر الصناعي “أحمد الذيب” أن فتح الصمام الرئيسي لتغذية الشبكة الداخلية للمدن بعد انخفاض نسب التدفق نتيجة حدوث تسريب خلال الفترة الماضية بخط ترهونة-أبوزيان.

وأضاف في تصريحات صحافية اليوم السبت، أن الأسبوع الأخير من شهر يناير كان هناك تسريب في احد الصمامات بخط ترهونة- أبوزيان.

وأشار إلى أن فرق الصيانه توجهت لهذا التسرب ولكن ارتفاع ضغط المياه بالخط كان من الصعب صيانته.

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع غرفة التحكم الرئيسية بمدينة ترهونة لإيقاف ضخ المياه حتى يتمكن فريق الصيانه من صيانة التسريب.

وقال إنه تمت إعادة ضخ المياه من جديد عبر خط ترهونة ابوزيان يوم 2 فبراير.

وأوضح أنه بعد إتمام الصيانه منذ يومين تم فتح الصمام الرئيسي لتغذية الشبكة الداخلية للمدن بتاريخ 4 مارس