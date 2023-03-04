ليبيا: الدبيبة يشترط مجدداً الاستفتاء على الدستور

طالب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، بطرح أي قاعدة دستورية للانتخابات لاستفتاء شعبي. وأعلن استعداده للتنحي عن منصبه لو تم الاتفاق على الدستور.

وقال الدبيبة، في كلمة ألقاها لدى مشاركته في فعاليات الملتقى الثاني لأسرى حرب التحرير في 2011، الذي انعقد بمقر اللواء 53 في منطقة الكراريم بمصراتة بغرب البلاد، «لن نقبل بعودة الحكم العسكري مجدداً»، مؤكداً أنه «ليس هناك أي مجال لإقامة حكم عسكري في ليبيا».

ودعا الدبيبة الأطراف المحلية والدولية لعدم التفكير في إمكانية أن يحكم عسكري ليبيا، مشيراً إلى أنه يتعين على أي عسكري يريد الحكم أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات.

وفي إشارة إلى رفضه التعديل الدستوري الـ13، الذي أقره مجلسا النواب والأعلى للدولة، قال الدبيبة إن الليبيين يجب أن يصوتوا على القاعدة الدستورية بـ«نعم أو لا»؛ لأن هناك أمراً خاطئاً يحدث.