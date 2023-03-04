حبارات يحذر الدبيبة والكبير من انهيار الدينار الليبي أسوة بالليرة اللبنانية

حذر الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات، حكومة الدبيبة من مصير الليرة اللبنانية المنهارة، بعد اعتماد مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق عمر الكبير لسياسة الدولرة.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “بعد انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي حيث 85000 ليرة تعادل واحد دولار تم تسعير السلع الأساسية في لبنان بالدولار، وهذا هو مفهوم الدولرة الذي اعتمدته حكومة الوحدة عندما أحتسبت إنفاقها العام خلال 2021 م بالدولار و أعتبرته الأقل في حين أحتسبت إيرادتها بالدينار واعتبرتها الأكبر .في مخالفة صريحة للقوانين و التشريعات المالية النافذة، وبالتأكيد عندما تلجأ الدول الى الدولرة يعني إشارة واضحة لإنهيار عملتها وارتفاع معدلات التضخم لديها”.