أمن طرابلس: ضبط 168 سيارة وتحرير 1834 مخالفة

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط 168 سيارة بدون لوحات معدنية وتحرير أكثر من 1834 مخالفة مرورية.

وأكدت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مكتب شؤون المرور والذي يشمل (مرور أبوسليم، مرور عين زارة، مرور حي الأندلس) ووحدة المهام الخاصة أطلقوا عملية أمنية داخل العاصمة بالتعاون مع جهاز الدعم والاستقرار، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أن العملية الأمنية أسفرت عن ضبط 168 سيارة بدون لوحات معدنية و 141 سيارة بدون رخصة قيادة وتحرير أكثر من 1834 مخالفة مرورية.