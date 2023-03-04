بعد مشاهد الحياء الخادشة في قناة الوطنية.. اختراق موقع “وليد الافي” ونشر آية قرآنية رفضا لأخلاقه

الوطن|رصد

أعلن مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بالحكومة المنتهية، وليد اللافي، عن تعرض الموقع الخاص به لإختراق الكتروني وخروجه من الخدمة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب اللافي، فقد استمر الاختراق لعدة ساعات قبل الشركة القابضة للاتصالات، بإخفاء الموقع بعد عجز الفريق الفني عن استعادة الموقع.

ونشر المخترقون آية من القرآن الكريم ” إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون‏”.

وتزامن الاختراق في نفس اليوم الذي تُعلن فيه قناة سلام المملوكة لوليد اللافي بنشر برامجها الجديدة لشهر رمضان المبارك، وبعد أشهر من تجمع صناع المحتوى في العاصمة طرابلس والذي تعرض لحملة كبيرة من الرفض بسبب وجود مثليين وشخصيات مثيرة للجدل على مواقع التواصل لاجتماعي ومشاركة شخصيات لبنانية معروفة بدعم الانحلال وفقا لمنتقدي الحدث الذي نظمه وليد اللافي ولم تعلق عليه الحكومة المنتهية.

كما جاء الاختراق بعد يومين من بث قناة ليبيا الوطنية التابعة لوليد اللافي لمسلسل كارتوني ظهرت به مشاهد خادشة للحياء وتحرض على الانحلال