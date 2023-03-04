وزير الاقتصاد يشارك في فعاليات البطولة الإقليمية للروبوتات

شارك وزير الاقتصاد محمد الحويج اليوم السبت في فعاليات بطولة ليبيا الإقليمية للروبوتات والتي تقام بمدرسة المختار الدولية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية أنه يشارك في البطولة فرق الطلبة الشباب في مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات المنافسة العالمية التقنية في الولايات المتحدة.

وأعلن وزير الاقتصاد أن الوزارة ستؤسس مكتب خاص يرعى الاختراعات والأفكار الجديدة بالتعاون مع الدول المتقدمه والتنسيق مع وزارة الشباب .

وأعرب وزير الاقتصاد عن حرصه على تقديم كل الجهود لدعم الفرق للفوز بالطليعة في

العالم العربي والدولي بهدف بلوغ الصدارة بكل قدراتهم وطاقاتهم ومواهبهم الكاملة.

وأكد وزير الاقتصاد أهمية قيادة اقتصاد المعرفة والمعلوماتية بأهداف خطة الوزارة الوطنية للعلوم والابتكار ونقل التقنية وتطبيقاتها.