ليبيا – رأى يوسف الفارسي أستاذ الأمن القومي بالجامعات الليبية، أن لقاءات القادة العسكريين الليبيين خطوة مهمة، وتؤكد أن المؤسسة العسكرية ليس لديها مانع من أي خطوة للبناء والسلام.

الفارسي قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إن الطرفين لديهما رغبة في توحيد المؤسسة العسكرية والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن المشكلة في بعد الأفراد التي تستفيد من الفوضى وكذلك المليشيات التي ترغب في البقاء وتحاول عرقلة هذه الجهود.

وأوضح أن الولايات المتحدة استضافت الفريقين الليبيين، بهدف مناقشة توحيد المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجه أفريقيا وليبيا مثل مكافحة الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وهي تحديات تواجه أفريقيا وكذلك الغرب.

وأشار إلى أن المسار العسكري سيسير إلى الأمام في الفترة المقبلة بدعم دولي خاصة من واشنطن لدفع الفرقاء للحل، ومحاولة تفعيل المسار العسكري عبر الآليات وإخراج المرتزقة وجمع السلاح وحل المليشيات بالتوافق مع خطط الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.

Shares

The post الفارسي: المسار العسكري سيسير إلى الأمام في الفترة المقبلة بدعم دولي خاصة من واشنطن first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية