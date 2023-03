الدبيبة: لا يمكن أن يكون في ليبيا حكم عسكري مرة أخرى

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إنه لا يمكن أن يكون في ليبيا حكم عسكري مرة أخرى، وعلى الجميع أن ينسى ذلك بما فيها القوى الخارجية، مؤكدا أن ليبيا ذاقت الويلات من الحكم العسكري، وفق قوله.

وأضاف الدبيبة في كلمته بالملتقى الثاني لأسرى حرب التحرير 2011، أنه على من أراد أن يترشح للحكم أن يخلع زيّه العسكري، مشيرا إلى أن الدول التي يحكمها العسكر لم تقدم شيئا بحكم العقلية العسكرية الدكتاتورية، وفق قوله.

وقال الدبيبة إن الحل في دستور يصوت عليه الشعب إما بنعم أو لا، مشددا على ألا يكون مكيّفا على أحد الأشخاص، ومؤكدا أن جميع المحاولات التي تجري الآن هي للوصول إلى دستور ينهي هذه المرحلة.

وأشار الدبيبة إلى أن عدم التصويت على الدستور لن يكون في صالح الليبيين، لافتا إلى أن هناك دولا لا تريد خط الدستور ولا الانتخابات، وفق قوله.

كما أكد الدبيبة رضاه بكل من يأتي به الصندوق عبر دستور غير مفصل على أشخاص بعينهم، داعيا إلى وقوف الليبيين ضد أي محاولة لتمرير دستور لا يصوّتون عليه.

وأبدى الدبيبة استعداده للتنحي إذا صوّت الليبيون على دستور وقاعدة انتخابية، مشددا على أن الشعب هو الذي يقرر مصيره ويختار من يحكمه دون وصاية داخلية أو خارجية.

وبخصوص المصالحة الوطنية، قال الدبيبة إن الذين تورطوا في الدماء قلة ولا يمكن أن يمثلوا الليبيين أو يؤثروا في المصالحة، مؤكدا أن جمع الليبيين عانوا في السنوات الماضية، داعيا إلى الالتفات إلى المستقبل وترك الماضي بكل مافيه، بحسب تعبيره.

المصدر: كلمة رئيس الحكومة بالملتقى الثاني لأسرى حرب التحرير 2011

