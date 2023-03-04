رئيسة وزراء إيطاليا: بإمكان الإمارات لعب دور رئيسي في استقرار ليبيا

استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني التي تقوم بزيارة إلى الإمارات تستغرق يومين.

ورحب الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ – برئيسة الوزراء الإيطالية في زيارتها الأولى إلى دولة الإمارات، معرباً عن تطلعه إلى أن تشكل الزيارة دفعاً قوياً لتنمية العلاقات بين البلدين.

كما استعرض رئيس دولة الإمارات ورئيسة الوزراء الإيطالية عدداً من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدا في هذا السياق أن الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية والتعاون هو السبيل لمعالجة مختلف الأزمات والملفات وتعزيز الاستقرار والأمن وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.

وقالت ميلوني في تصريحات للصحفيين بأبوظبي، إن بإمكان الإمارات لعب دور رئيسي في عدد من القضايا التي تهم إيطاليا مثل استقرار ليبيا والصعوبات المالية التي تواجهها تونس، وهما مشكلتان تؤثران على تدفقات الهجرة، وكذلك سياسة الطاقة التي تنتهجها روما إزاء أفريقيا.

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وأضافت ميلوني: في كل هذه الأمور، عبر الشيخ محمد بن زايد عن استعداده للمساعدة، أعتقد أن لدى الجانبين إرادة قوية لإعادة بناء علاقات، ليست فقط جيدة بل ممتازة، (علاقات) صداقة أعتقد أنها مهمة جدا لمصلحتنا الوطنية.