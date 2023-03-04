القطراني يشارك في فعاليات الملتقى الأول للمجلس القومي للمرأة الليبية

الوطن| رصد

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية، علي فرج القطراني ، في الملتقى الأول للمجلس القومي للمرأة الليبية ، الذي انطلق صباح السبت بفندق تيبستي بمدينة بنغازي.

وحضر الملتقى أعضاء مجلس النواب ابراهيم الزغيد وسلطنة المسماري وعائشة الطبلقي، ووزير الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود ، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مهندس الصقر بوجواري ، ومدير إدارة المخابرة اللواء نعيمة العريبي .

وألقى القطراني كلمة أثنى فيها على دور المجلس في الدفاع عن حقوق المرأة الليبية ، كما أشار في كلمته إلى الدور الذي قامت به المرأة الليبية عبر مساندتها للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب ، حيث قدمت فلذات اكبادها وتطوعت في مجالات الخدمات الإنسانية خلال فترة الحرب ، وأثناء جائحة كورونا، مؤكدًا أن الحكومة اوجدت وزارة لتذليل الصعاب أمام المرأة لمساندتها ودعمها وفتح أبواب المعرفة أمامها وتعزيز دورها الريادي في كافة الميادين ، تحقيقًا لمبدأ العدالة التنظيمية في مؤسسات الدولة .

كما أشار القطراني في كلمته إلى أن الحكومة الليبية تشدد على منح حقوق المرأة من ذوي الإعاقة ، وتتابع بإهتمام تميز هذه الشريحة في كل المحافل الدولية ، مُجددًا دعمه للمرأة الليبية لتكون سندًا في بناء الدولة وإزدهارها.

وفي ختام الملتقى قامت رئيس المجلس القومي للمرأة الليبية الدكتورة فوزية الشريف ، بتكريم نائب رئيس مجلس الوزراء السيد علي فرج القطراني ، إيماناً وعرفانًا بدعمه ووقوفه لمساندة المجلس القومي للمرأة الليبية في أداء المهام المكلف بها وتعزيز دور المرأة الليبية ومكانتها في المجتمع .