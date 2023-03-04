اجتماع اللجنة برلمانية المعنية بمتابعة عمل السلطة التنفيذية في الجنوب

عقدت اللجنة البرلمانية المعنية بمتابعة عمل السلطة التنفيذية في المنطقة الجنوبية اجتماعها التحضيري الأول.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن اللجنة مُشكلة من رئيس مجلس النواب بموجب القرار رقم (19) لسنة 2023.م برئاسة عضو مجلس النواب مصباح دومة وبحضور النواب أعضاء اللجنة صالح قلمة ومحمد تامر.

وأشار مجلس النواب إلى أن الاجتماع التحضيري الأول الذي عقد اليوم السبت بمقر المجلس في مدينة البيضاء يأتي في إطار متابعة المجلس لعمل السلطة التنفيذية في المنطقة الجنوبية.

وجرى خلال الاجتماع وضع خطة عمل اللجنة بما يضمن تنفيذ قرار تشكيلها بصورته الصحيحة وتحقيق الهدف المرجو من تشكيلها.