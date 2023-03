الجهاني: مجلسي النواب والدولة اقتربا من الاتفاق على النقاط الخلافية في قانون الانتخابات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني إن مجلس النواب ومجلس الدولة، اقتربا من الاتفاق على النقاط الخلافية في قانون الانتخابات.

الجهاني أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن اللجنة المقرر تشكيلها من مجلس الدولة والبرلمان تبحث كافة الجوانب المتعلقة بخارطة الطريق والعملية الانتخابية وقانون الانتخابات وما إن كانت هناك بعض المواد بحاجة لمراجعة أو تعديل.

ولفت إلى أنه في المرحلة الثانية بعد بحث اللجنة والتوافق على كافة النقاط، يتجه البرلمان لإصدار قانون الانتخابات متضمنا تعديلات جديدة أو اعتماد مواد القانون الذي أصدره في وقت سابق وواجه معارضة من مجلس الدولة.

الجهاني كشف أن ثمة توافق حصل مؤخراً بشأن المواد الخلافية التي كانت تتمثل في ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، وأنه من المقرر السماح لهم بالترشح مع شرط التنازل عن الجنسية وكذلك الاستقالة من المنصب العسكري حال الفوز، مؤكداً وجود تقارب بشأن كافة النقاط الخلافية.

