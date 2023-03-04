دبيبة: مستعد للتنحي إذا اتفق الليبيين على قوانين الانتخابات

أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، استعداده للتنحي عن منصبه إذا تم الاتفاق على قوانين الانتخابات، وعلى قاعدة دستورية يُصوت عليها الليبيون.

جاء هذا في كلمة ألقاها دبيبة، اليوم السبت، خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الثاني لأسرى حرب التحرير في 2011، الذي انعقد بمقر اللواء 53 في منطقة الكراريم بمصراتة بغرب البلاد.

وقال دبيبة في كلمته، أن القاعدة الدستورية للانتخابات يجب أن تطرح للاستفتاء الشعبي أولًا، في إشارة إلى رفضه للتعديل الدستوري الـ13 الذي أقره من مجلسي النواب والدولة.

وأضاف رئيس حكومة الوحدة: أرفض تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد، لأن هذه البدلة لن تناسبنا.

ودعا دبيبة، الأطراف المحلية والدولية لعدم التفكير في إمكانية أن يحكم عسكري ليبيا، مشيراً إلى أنه يتعين على أي عسكري يريد الحكم أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات.

يذكر أن مجلس الدولة الاستشاري الليبي وافق على جلسته الطارئة التي عقدت الخميس الماضي على التعديل الدستوري الـ13 الذي كان أقره مجلس النواب قبل أسابيع.

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