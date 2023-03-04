حفتر يطّلع على آخر التجهيزات في غرفة العمليات باللواء 106 مجحفل

أخبار ليبيا 24

اطّلع، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، على آخر التجهيزات في غرفة العمليات باللواء 106 مجحفل. جاء ذلك، خلال زيارة إلى مقر اللواء في بنغازي.

وخلال الزيارة اجتمع القائد العام مع ضباط اللواء للتعرف على الجاهزية القتالية داخل اللواء.

ونقل، مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة، عن حفتر إشادته بدور كافة وحدات اللواء 106 مجحفل في التطوير والبناء.

وخلال الزيارة تفقد حفتر مركز الألعاب الرياضية الذي تم افتتاحه داخل اللواء. وأشاد بالتجهيزات الحديثة داخل المركز، وبعدد الآلات الرياضية للرياضات المختلفة.

وأكد، أنه سيكون للمركز دور كبير في الرفع من كفاءات وحدات القوات المُسلحة.