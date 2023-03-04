رئيس مجلس النواب يلتقي رئاسة هيئة مشايخ ليبيا وأعضاءها في الأقاليم التاريخية الثلاثة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، رئاسة هيئة مشايخ ليبيا، وأعضاءها في الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة – طرابلس – فزان).

رئيس مجلس النواب، وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، اطلع على الرؤية السياسية لهيئة مشايخ ليبيا، بشأن مستجدات الأوضاع الليبية.

ورحب رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء بالحضور، داعياً إياهم إلى ضرورة توحيد الصفوف والمشاركة في حل الأزمة ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، مع دعم الحوار الليبي – الليبي.

وخلال اللقاء تحدث رئيس مجلس النواب، عن أهمية التعديل الدستوري الثالث عشر، مؤكداً بأن هذا التعديل يلبي رغبات الليبيين في إجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.